AKP'de kongre yarın: Tek aday, tek liste oylanacak

AKP’nin yarın yapılacak 6. olağan kongresi bayram tatili nedeniyle hızlı bir tempoda gerçekleştirilecek. Divan oluştuktan sonra Erdoğan konuşacak, MKYK seçimlerine erken geçilecek.

AKP’nin yarın yapılacak 6. olağan kongresi bayram tatili nedeniyle hızlı bir tempoda gerçekleştirilecek. Divan oluştuktan sonra Erdoğan konuşacak, MKYK seçimlerine erken geçilecek.

Kongre Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kongreye ilişkin planlamada, önceki kongrelere göre hızlı bir sürecin işletilmesi öngörüldü.

Kongrede divan oluştuktan sonra Erdoğan konuşmasını gerçekleştirecek.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından bir önceki yıl parti hesaplarının oylaması yapılıp zaman kaybedilmeden seçimlere geçilecek. Genel başkan seçiminin ardından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) seçimlerine geçilecek. Erdoğan’ın tek aday olarak gireceği seçimde parti yönetimine ilişkin tek liste oya sunulacak. 50 kişilik MKYK ve partinin diğer organları için seçimler yapılacak.