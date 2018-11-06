AKP'de İzmir değişikliği: İki isim öne çıktı

AKP'nin yerel seçimler öncesi İzmir'de Mahmut Özgener'i aday göstermesine kesin gözüyle bakılırken, son günlerde Hamza Dağ ve Atilla Kaya'nın isimlerinin de öne çıktığı ileri sürüldü.

Yerel seçimler öncesi AKP'nin İzmir'e yönelik çalışmaları sürerken, Mahmut Özgener'in aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Deniz Sipahi, son günlerde başka iki ismin İzmir için öne çıktığını, bu isimlerin Hamza Dağ ve Atilla Kaya olduğunu ileri sürdü.

"Daha önce yazdığım isimler şöyleydi. Mahmut Özgener, Nükhet Hotar, Necdet Budak, Selim Gökdemir, Süleyman Soylu ve Aydın Şengül... Özgener’in ismi uzun bir süredir listenin en başında gözüküyor. Ancak kendisinin daha yeni İzmir Ticaret Odası Başkanlığı’na seçilmiş olması ve göreve gelirken iddialı projelerle gelmesi ve bunları yarım bırakmak istemediği konuşuluyor" diyen Sipahi, "Son günlerde konuşulan iki önemli isim de Hamza Dağ ve Atilla Kaya... Her iki ismin de milletvekilliği dönemlerinde gösterdikleri performans ve teşkilatlar üzerinde hakimiyetleri Dağ ve Atilla isimlerini öne çıkarıyor" ifadelerini kullandı.