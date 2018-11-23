AKP'de İstanbul zirvesi: Adaylık kesinleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adı İstanbul adaylığı için geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya gelecek. Yarın İstanbul adayını açıklayacak Erdoğan'ın bugün adaylığı kesinleştirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, bugün TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Binali Yıldırım'ın adı bir süredir İstanbul adaylığı için geçerken, partide yapılan temayül yoklamasında da Yıldırım'ın isminin açık ara önde çıktığı öğrenilmişti.

Yarın partisinin İstanbul adayını ilan edecek Erdoğan'ın bu açıklamadan önce Yıldırım'la yapacağı görüşme sonrası bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu.

Görüşmenin İstanbul'da yapılması bekleniyor.

Binali Yıldırım 2014'te AKP'nin İzmir adayı olarak seçime girmiş, yüzde 36'da kalmıştı.