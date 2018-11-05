AKP'de İstanbul ibresi kaydı, öne çıkan isim değişti

AKP'de 31 Mart yerel seçimleri öncesi aday tartışmaları hız kazandı. İstanbul'da Binali Yıldırım'ın aday olacağına yönelik iddialar durulurken, başka bir isim öne çıktı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi partilerde aday tartışmaları sürüyor.

AKP'nin son MKYK toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir için anket yapılırken, öne çıkan isimler de ortaya çıktı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, söz konusu anketi köşesine taşırken, "Ankara için Mehmet Özhaseki, İstanbul için Numan Kurtulmuş ismi ön plana çıkıyor. Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’nda devam etme arzusu ibrenin Numan Kurtulmuş’a doğru kaymasına yol açıyor. İzmir için Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hâlâ denklemdeki yerlerini koruyorlar" ifadelerini kullandı.

AKP KAYYUM HAZIRLIĞINA BAŞLADI

Selvi, HDP'li belediyelere kayyum hazırlığının şimdiden başladığının sinyalini de verirken, şu ifadeleri kullandı: