AKP'de İstanbul adaylığı için yeni bir isim öne çıktı

AKP'nin yerel seçimlerde İstanbul adayının Binali Yıldırım ya da Numan Kurtulmuş olacağına ilişkin iddialar güç kazanmışken yeni bir isim gündeme geldi.

Yerel seçimlerde İstanbul adaylığı için Binali Yıldırım ile Numan Kurtulmuş'un öne çıktığı AKP'de yeni bir isim daha gündeme geldi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da adının geçtiğini söyledi.

"İstanbul'a gelince Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'un isimleri ağırlıklarını koruyor. Öte yandan parti içinde konuşulan ama basına yansımayan bir isim daha var: Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu" diyen Alçı, "Müezzinoğlu'nun hem AK Parti tabanından hem merkez sağ ve milliyetçi kanattan hem de Saadet kanadından oy alabileceği düşünülüyor. Parti içinde kendisine 'Aday ol' baskısı yapanlar var. Müezzinoğlu da bu isteklere 'Partim bana ne görev verse yaparım, hizmet için varım' diye yeşil ışık yakıyor" ifadelerini kullandı.