AKP'de iki il başkanı istifa etti

AKP'de İzmir'in ardından iki ilde daha il başkanları görevlerinden istifa etti.

AKP'de Çankırı ve Karaman il başkanları görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

AKP Çankırı İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Celal Kaman, "Görev almaya başladığım ilk gün nasılsa bugün de partime, davama, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sadakatimin, bağlılığımın ve bu dava uğruna yaptığımız fedakarlıkların sorgulanması hakkını hiç kimsede görmüyorum" ifadelerini kullandı.

AKP Karaman İl Başkanı Mehmet Et ise, “Görmüş olduğum lüzum üzerine 16.04.2019 Salı günü Karaman AK Parti İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Davamızın bir neferi olarak her daim hizmet etmeye devam edeceğim. Tüm Karamanlı hemşehrilerime ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.