AKP'de 'Davutoğlu' istifalarına bir isim daha eklendi

Ahmet Davutoğlu’nun istifasının ardından AKP’de devam eden istifa haberlerine bir isim daha eklendi.

AKP'de görev yapmış bazı eski vekil ve il başkanlarından istifa açıklaması gelmeye devam ediyor. AKP'nin eski Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca partiden istifa ettiğini açıkladı. Atmaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "metal yorgunluğu" açıklamasının ardından 2017 yılında görevinden istifa etmişti. KİMLER İSTİFA ETTİ? Davutoğlu'nun istifasının ardından AKP'den gelen istifa haberleri şöyle: Eski milletvekillerinden Cemalettin Kani Torun, Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, İbrahim Turhan, Ömer Ünalve Cesim Gökçe, eski İl başkanlarından Seyfettin Bilen, Ahmed Akçay, Aydın Altaç, Namık Ergün ile partide eskiden görev alan Abdullah Yeşil, Enver Sedat Çakıroğlu, Tarık Güneş, Aynur Algül, Recep Nişancı, Ahmet Müfit Cengiz, Cihan Öztunç, İslam Meral ve Yavuz Değirmenci.