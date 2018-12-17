AKP'de bir ilk: Tüm teşkilat olarak istifa ederiz

Konya'nın Seydişehir ilçesinde adaylık tartışması parti içinde krize neden oldu. AKP Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer'in aday gösterilmeyeceği iddialarına tepki gösteren partililer, istifa resti çekti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde; AKP ilçe örgütü, belediye başkan adaylığı için görevinden bir süre önce istifa eden AKP Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer'in, aday gösterilmeyeceği söylentileri üzerine ayaklandı.

Sözcü'nün haberine göre, ilçe belediye başkan adayının AKP Genel Merkezi tarafından belirlendiğini savunan partililer protesto eylemi yaptı.

Grup adına konuşan vekil İlçe Başkanı Sadettin Kuyucak, "Bu durum teşkilatları yok sayarak ‘ben yaptım oldu’ mantığından başka bir şey değildir. Karar gözden geçirilsin yoksa tüm teşkilat olarak istifa edeceğiz" dedi.

“Genel Merkezimiz tarafından belirlendiği iddia edilen aday ile Seydişehir'de AK Parti'nin seçim kazanmasının mümkün olmadığı açık bir şekilde ortadadır” diyen Kuyucak sözlerini şöyle sürdürdü; “24 Haziran seçimlerinde düşülen hataların tekrar yaşanmaması için bu kararın tekrar gözden geçirilmesini, aksi bir durum halinde AK Parti Seydişehir İlçe Teşkilatı olarak bir bütün halinde görevimizden istifa edeceğimizi tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”