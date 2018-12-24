AKP'de Binali Yıldırım krizi

AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak resmen açıklanması beklenen Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa sürecinin kriz yarattığı belirtiliyor. Yıldırım'ın adaylık için Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmesinin zorunlu olmadığını düşündüğü, parti içinde bu konuda tartışma yaşandığı ileri sürüldü.

AKP kulislerinde Binali Yıldırım’ın adaylığının ne zaman açıklanacağından çok TBMM Başkanlığı’ndan istifa edip etmeyeceği, ederse ne zaman edeceği tartışılıyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, partide istifa konusunda 3 farklı görüş bulunuyor. Bir görüşe göre anayasal olarak istifanın zorunlu olduğu belirtiliyor.

İkinci görüşü ise, istifanın zorunlu olmadığı, ancak etik olarak TBMM Başkanı sıfatıyla seçim kampanyası yürütülmesinin sıkıntı yaratacağını dile getirenler oluşturuyor. Özellikle TBMM Başkanı Yıldırım’ın yakın çevresinin savunduğu üçüncü görüşe göre ise, istifa zorunlu değil. Bu görüşü savunanlar, “Seçim yasalarına göre milletvekilleri yerel seçimlerde istifa etmiyor. Anayasanın 94. maddesinde TBMM Başkanı’nın parti faaliyetlerine katılamaması düzenlenmekle birlikte Siyasi Partiler Yasası’nda, milletvekilliği adaylığıyla ilgili süreç bu hükmün dışında tutuluyor. Yerel seçimlerle ilgili doğrudan bir düzenleme olmadığı için Siyasi Partiler Yasası’nın bu hükmü kıyas yoluyla uygulanır” ifadesini kullanıyor.

Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, Yıldırım da adaylığının açıklanmasından sonra istifasının zorunlu olmadığını düşünüyor. Ancak Yıldırım’ın, istifa etmeye karar verirse YSK’nin adaylıkları resmen ilan edeceği 3 Mart’a kadar bekleyebileceği kaydediliyor. Hemen istifa etmesi gerektiği yönündeki görüşlerden rahatsız olduğu kaydedilen Yıldırım’ın, bu yöndeki kulislerin artması ya da kendisine baskı kurulması durumunda seçim gününe kadar TBMM Başkanlığı’nı da sürdürebileceği konuşuluyor.

Yıldırım’ın istifa edip etmeyeceği konusunda parti içindeki tartışmanın da ekipler arası mücadeleden kaynaklandığı dile getiriliyor. İstifa etmesi gerektiği yönünde kulis yapanların, seçimlerden önce TBMM Başkanı seçiminin yapılmasını istedikleri, böylece İstanbul seçimi kaybedilse bile Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’na devam etmesinin önüne geçilmesi planı yaptıkları ileri sürülüyor. Yıldırım’ın istifa etmesi durumunda yeni TBMM Başkanı için 10 günlük başvuru ve seçim süreci başlayacak ve bu süre sonunda yeni TBMM Başkanı seçilmiş olacak.