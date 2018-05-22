AKP'de Alpay Özalan isyanı: Siyaseti bırakıyorum

Eski futbolcu Alpay Özalan'ın AKP'den üst sıralarda milletvekili adayı yapılması parti içinde büyük tepki çekti.

AKP’de kurucu il sekreterliği, il yöneticiliği, Bayraklı ilçe başkanlığı gibi görevlerde bulunan İsmail Sarı, 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için İzmir 2'nci bölgeden milletvekili aday adayı olmuştu.

Erdoğan tarafından hazırlanan listede kendine yer bulamayan Sarı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda isyan etti.

"16 yıldır birlikte çalıştığım AK Parti teşkilatındaki dava arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Siyasi hayatım boyunca her zaman yanımda olan Bayraklılı can dostlarıma ve tüm halkımıza verdikleri destek için şükranlarımı sunarım. Şunu çok iyi anladım. Verilen onca emeğin hiçbir önemi yok" diyen Sarı, "Bir topçu tepeden inme gelip, davası için yıllarını veren tüm teşkilattaki arkadaşları yok sayarak listenin en ön sırasına yazılıyor. Artık aktif siyaseti bırakıyorum. Haklarınızı helal edin. Benden yana helal olsun" ifadelerini kullandı.

İzmir'de, eski futbolcu ve teknik direktör Alpay Özalan, AKP'den 2'nci bölge 2'nci sıradan milletveki adayı gösterilmişti.