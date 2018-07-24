AKP'de Afyon il yönetimi istifa etti

AKP Afyonkarahisar il yönetim kurulu üyeleri, Genel Merkez kararıyla görevlerinden istifa etti.

AKP, Afyon il yönetimi, genel merkezin talimatı sonrası istifa etti.

Eski AKP Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven'in 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adaylığı için istifa edip, milletvekili seçilmesinin ardından yerine il başkan yardımcılığı görevi yürüten Hüseyin Sezen vekaleten görevlendirildi.

Sezen başkanlığındaki il yönetim kurulu üyeleri genel merkez kararıyla dün görevden istifa etti. 30 kişilik asil ve yedek il yönetim kurulu üyeleri istifalarını genel merkeze sundu. İl Başkanvekili Sezen ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından asaleten il başkanı olarak atandı.