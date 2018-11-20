AKP'de adaylığı kesinleşen isimler belli oldu

Yerel seçimler öncesi aday belirleme çalışmalarının sürdüğü AKP'de birçok ilde kesin karara varılmış durumda.

Yerel seçimler öncesi AKP'de aday belirleme çalışmaları sürerken, birçok ilde gösterilecek isimler kesinleşmiş durumda.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında kesinleşen isimleri yazdı:

AK Parti Ankara’da Mehmet Özhaseki ile yola çıkacak. AK Parti kulislerinde Mustafa Tuna için konuşulan ilçe kesin olmamakla birlikte Mamak…

İstanbul Büyükşehir adaylığı ise kesinlik kazandı; TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın adaylığı kesinleşti; hatta ilçeler üzerinde çalışma da başlamış.

Kadir Topbaş’ın yerine İstanbul Büyükşehir’e getirilen Mevlüt Uysal için de farklı iddialar söz konusu. Bir ilden aday gösterileceği ileri sürülmekle birlikte, İstanbul’un bir büyük ilçesi için de ismi vurgulanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için “marka ismimiz” diye anılan mevcut Başkan Menderes Türel ile yola devam kararı alınmış.

AK Parti’de İzmir için daha önce de adı gündemde olan Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’de ısrar ediliyor.

Aydın Büyükşehir için ise eski milletvekili Mehmet Erdem’in adı geçiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı istifa ettirilen bir diğer il Bursa için ise eski Bakan Faruk Çelik'in adı geçiyor.

Ordu Büyükşehir için de yine eski milletvekillerinden Eyüp Fatsa’nın adı öne çıkıyor.

Manisa için de yine eski milletvekili Selçuk Özdağ adı üzerinde duruluyor.

Gaziantep’te de mevcut Başkan Fatma Şahin ile yola devam edileceği bildiriliyor.