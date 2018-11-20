AKP'de Abdullah Gül korkusu: Bakan hastaneden kaçtı

AKP kurucularından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün annesinin tedavi gördüğü hastaneye bir yakınını ziyarete giden AKP’li “icracı” bir bakan, Gül’le aynı hastanede olduğunun öğrenilmemesi için yakınını ziyaret etmeden hastaneden ayrıldı.
Milliyet Gazetesi yazarı Talat Atilla’nın köşesine taşıdığı olay kulislerde “kim bu bakan?” sorularına neden oldu.
Yurt gazetesi, bakanın kabinenin iki kadın bakanından biri olduğu bilgisini paylaştı. (Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan-Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk)
Bu arada Gül’ün 87 yaşındaki annesi Adeviye Gül’ü ziyarete giden AKP’liler arasında, Taner Yıldız, Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Necati Çetinkaya, Sadık Yakut ve Veysel Eroğlu dikkat çeken isimler oldu.
Talat Atilla yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:
Abdullah Gül’ün 87 yaşındaki annesi Adeviye Gül, Ankara’da özel bir hastanede kalça ameliyatı oldu.
Abdullah Gül’ü kimler ziyaret etmiş diye araştırdım.
Taner Yıldız, Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Temel Karamollaoğlu, Necati Çetinkaya, Sadık Yakut ve Veysel Eroğlu’nu tespit ettim.
Aynı hastaneye yakınını ziyarete gelen icracı bir Bakan, tesadüfen Gül’ün de hastanede olduğunu öğrenince, kendi hastasını da ziyaret etmeden hızlıca hastaneyi terk etti!