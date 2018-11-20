AKP'de Abdullah Gül korkusu: Bakan hastaneden kaçtı

Bir yakınını ziyaret etmek için hastaneye giden AKP’li Bakan, Abdullah Gül'ün de aynı hastanede olduğunu öğrenince ziyaretini tamamlamadan hastaneden ayrıldı.

AKP kurucularından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün annesinin tedavi gördüğü hastaneye bir yakınını ziyarete giden AKP’li “icracı” bir bakan, Gül’le aynı hastanede olduğunun öğrenilmemesi için yakınını ziyaret etmeden hastaneden ayrıldı.

Milliyet Gazetesi yazarı Talat Atilla’nın köşesine taşıdığı olay kulislerde “kim bu bakan?” sorularına neden oldu.

Yurt gazetesi, bakanın kabinenin iki kadın bakanından biri olduğu bilgisini paylaştı. (Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan-Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk)

Bu arada Gül’ün 87 yaşındaki annesi Adeviye Gül’ü ziyarete giden AKP’liler arasında, Taner Yıldız, Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Necati Çetinkaya, Sadık Yakut ve Veysel Eroğlu dikkat çeken isimler oldu.

Talat Atilla yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: