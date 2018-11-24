AKP'de 5 ilde 'ittifak' isyanı

MHP ile ittifak pazarlığında gündeme gelen illerin AKP teşkilatlarında sıkıntı yaşanıyor. Adana, Mersin, Manisa, Isparta ve Osmaniye'nin AKP teşkilatlarında yerel seçimlerde MHP'nin desteklenmesi olasılığına karşı tepki var.

MHP’nin AKP ile sürdürdüğü ittifak pazarlığında masaya koyduğu Adana, Mersin, Manisa, Isparta ve Osmaniye’nin AKP teşkilatlarında kriz yaşanıyor. 5 ilde de MHP’nin 4 ya da 5. parti olmasına karşın yerel seçimde desteklenmesi yönünde karar olasılığına karşı il ve ilçe teşkilatları ile partililerden genel merkeze tepki yağıyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, il milletvekillerini telefon ve mesaj yağmuruna tutan partililerden, "eğer aday çıkarmayacaksak siz de sine-i millete dönün" mesajları geliyor. Parti kulislerinde her ne kadar "Osmaniye dışında diğer iller zaten bizim elimizde değil. Ankara ve İstanbul’u kazanmak için bu iller yine MHP’de kalabilir" savunması yapılsa da parti teşkilatlarının ve seçmenin tepkisi nedeniyle AKP’nin aday göstermeyeceği illerde MHP’nin de kazanamayabileceği, belediyelerin muhalefete gidebileceği yorumları yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeniden ittifak masasına oturmasıyla birlikte iki parti arasında başlayan görüşmeler, parti kulislerini hareketlendirdi. Bahçeli, masaya Adana, Mersin, Manisa, Isparta ve Osmaniye’yi getirirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da illerle ilgili anketleri ortaya koyduğu belirtiliyor. AKP’nin Adana ve Osmaniye’de aday çıkarmayarak MHP’nin adayını desteklemeye yaklaştığı, ancak Manisa, Isparta ve Mersin’le ilgili pazarlığın ise sürdüğü kaydediliyor. AKP kulislerinde, Manisa yerine Balıkesir’in MHP’ye önerildiği konuşuluyor.