AKP'de 4 istifa birden...

Aliağa'da MHP listelerinden seçime giren ve kazanan AKP’li Serhat Aras, Eda Kılıç, Ferhat Lek ve İbrahim Halil Özer, AKP'den gelen baskı ve küçümser tavırlar sonucunda partiden istifa ettiklerini açıkladı.

31 Mart'ta Aliağa’da MHP listelerinden seçime giren ve kazanan AKP’liler, seçim sonrası partilerine dönmeme ve istifa etme kararı aldı.

Serhat Aras, Eda Kılıç, Ferhat Lek ve İbrahim Halil Özer yaşadıklarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bizler Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurulduğu günden bugüne kadar partimizin çeşitli kademelerinde hizmet vermekteyiz. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı ile MHP listelerinden belediye meclis üyesi olarak seçildik.

4 Temmuz 2019 tarihinde İzmir İl Başkanı Sayın Kerem Ali Sürekli tarafından İl Başkanlığına toplantıya çağırıldık. Sayın İl Başkanımız, bizlerin konuşmasına bile müsaade etmeden, nezaketten uzak, küçümser bir tavırla bizleri azarlayarak MHP Aliağa Belediyesi meclis üyeliğinden istifa etmemizi söylemiştir. İstifa etmeyen meclis üyeleri hakkında gerekli disiplin işlemlerinin yapılacağını dile getirmiştir.

Sayın İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli’nin bizlere karşı sinirli, baskıcı, zorlayıcı ve ayrıştırmacı tavrını hak etmediğimizi düşünüyoruz.

Bu sebeple AK Parti üyeliğinden, Aliağa Belediye Başkan Yardımcılığından ve MHP Aliağa Belediyesi meclis üyeliğinden istifa edip bağımsız meclis üyeleri olarak yolumuza devam etme kararı aldık. Kamuoyunun dikkatine sunarız.”