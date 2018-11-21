AKP'de 30 ilin adayı kesinleşti, sürpriz isimler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 il ve bu illerin bazı ilçelerinin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklayacak. Açıklanacak adaylar arasında sürpriz isimler olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 30 il ve bu illerin bazı ilçelerinin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklayacak.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Erdoğan öncelikle mevcut belediye başkanlarından devam edecekler ile muhalefetin elinde olan bazı illerdeki adaylarını açıklayacak. Adayların açıklanacağı illerin arasında İzmir, Antalya, Gaziantep, Konya, Gümüşhane, Artvin, Denizli, Çankırı yer alıyor.

Gaziantep’te Fatma Şahin, Antalya’da da Menderes Türel, Konya’da Uğur İbrahim Altay yeniden aday gösterilecek.

Erdoğan’ın açklayacağı illerin arasında üç döneme takılan tek büyükşehir Kocaeli’nin de olacağı ifade ediliyor. Kocaeli’de Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın aday gösterilmesi bekleniyor.

Manisa, Adana ve Mersin’de de adayların belli olduğu, ancak Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşme sonrasında bu isimlerin netlik kazanacağı belirtiliyor.

Habere göre Samsun, Ordu, İzmir, Adana gibi bazı illerde ise AKP sürpriz isimler üzerinde çalışma yapıyor.