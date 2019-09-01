AKP zihniyeti: Salıncağa yer yok, otele ve otoparka var

Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar sökülmeye devam edilirken bölgede inceleme yapan AKP Rize Milletvekili Muhammed Avcı, 'Ayder’de bir dönüşüm başlatıyoruz. Otopark ihalesi ve otel yapılmaya başlanacak. Dönüşüme tabi tutulacak binaların yapı çalışmalarına başlanacak' diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda bölgeye yaptığı gezi sırasında "O acayip şeyleri temizleyeceğiz" sözlerinin ardından Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar sökülmeye devam ediliyor.

Bölgedeki incelemelerinin ardından konuyla ilgili açıklama yapan AKP Rize Milletvekili Muhammed Avcı, "Ayder’de bir dönüşüm başlatıyoruz. Otopark ihalesi ve otel yapılmaya başlanacak" diye konuştu.

'SALINCAKLARIN HEPSİNİ KALDIRACAĞIZ'

Ayder Yaylası'ndaki tüm salıncakların kaldırılacağını belirten Avcı şunları söyledi:

"Ayder’in tarihi fotoğrafının olduğu bölgede uygunsuz yapılar yapıldığını, doğası ile uygun olmayan salıncak tiplerinin yapıldığını görmüştük. Salıncakların hepsini kaldıracağız. Rize Valiliği tebligatları gönderdi. Salıncakları kaldırmayanlar için kolluk kuvvetleri ile orayı asli hüviyetine kavuşturmuş olacağız. Ayder’in tarihi fotoğrafının çıktığı çayırlık mera alanını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eli ile kamulaştıracağız. TOKİ Başkanımız ile görüştük. Kamulaştırma kararları çok yakın bir zamanda alınıyor ve vatandaşlarımıza tebliğ edilecek"

'OTOPARK VE OTEL YAPILACAK'

"Rize’nin önemli bir değerini, markasını korumaya çalışıyoruz. Ayder’de bir dönüşüm başlatıyoruz. Otopark ihalesi ve otel yapılmaya başlanacak. Dönüşüme tabi tutulacak binaların yapı çalışmalarına başlanacak. Ayder'i dünyanın en önemli turizm merkezi haline getirme gayretinde olacağız. Ayder, Sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerinde titizlikle durduğu, hassasiyetle Türkiye’nin hemen her noktasında anlattığı görüntüye dönmüş olacak."

Salıncaklara karşı olmadıklarını iddia eden Avcı, "Salıncaklar, doğru yerlerde planlanabilir, yapılması gerekir. Devletimizin ilgili kademelerinden izin almadan kaçak göçek hiçbir yapının Ayder’in hiçbir bölgesinde yapılmaması lazım. Buna da asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

