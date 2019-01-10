AKP yurtdışında temsilcilik açıyor: ABD, Rusya, Çin, Almanya...

Yurtdışında temsilcilik açmak için harekete geçen AKP, ilk olarak Brüksel’de açtığı temsilciliğin ardından, şimdi de Almanya, ABD, Rusya ve Çin'de temsilcilik açmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Yurt dışında kendisini doğrudan anlatmak isteyen AKP AB ülkeleri, Rusya Çin ve ABD’de temsilcilik açmak için düğmeye bastı.

AKP’nin halihazırda Brüksel’de temsilciliği bulunuyor.

AKP’nin ilk etapta yeni temsilcilik açma planı yaptığı yerler Almanya başta olmak üzere AB ülkeleri, ABD ve Çin ve Rusya’yla da temasa geçildi.

AKP bu ülkelerin iç hukuklarına göre ‘temsilcilik‘, ‘dernek‘ veya ‘birlik‘ statüsünde faaliyet gösterecek tüzel kişilikler oluşturacak.

DHA’ya bilgi veren AKP yetkilileri temsilciliklerin amacını şöyle anlattı: “AKP’yi yurt dışında doğru ifade etmek, oradaki bürokrasi yapı ile temas içerisinde olmak, Türkiye’nin daha iyi tanıtımı, Türkiye’nin başka ülkelerle bir takım diplomatik sorun alanlarının düzelmesi gibi konuların çözümü için çalışmak.”