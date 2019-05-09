AKP YSK temsilcisinden ünlülere: 28 Şubat yaşanırken ya da PKK'ya karşı aynı tepkiyi gösteriyor mu o cenah?

AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel, İmamoğlu'na destek veren ünlü isimler için '28 Şubat yaşanırken ya da PKK'ya karşı aynı tepkiyi gösteriyor mu o cenah?' dedi.

AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlü isimler için; "O cenah 28 Şubat yaşanırken ya da PKKya karşı aynı tepkiyi gösteriyor mu?" dedi.

Özel, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında; “Sanatınız da adamlığınız da yalan! Seçim yenilemeye verilen tepki adeta “emir komuta zinciri” gibi! Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler! Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!” ifadelerini kullanmıştı.

RS FM'de Yavuz Oğhan'ın Bidebunudinle programına katılan Özel paylaştığı mesajla ilgili, "Şu anda buna tepki gösterenler Türkiye'de herhangi bir hukuksuzluk, hak ihlali olduğu zaman aynı tepkiyi göstermediler. 28 Şubat yaşanırken ya da PKK'ya karşı aynı tepkiyi gösteriyor mu o cenah? Burada aynı cenahta birleştiler, keşke o zaman da bu tepkilerini gösterselerdi. Kararı eleştirebilirsiniz, beğenmeyebiliriniz. Ama küfür, hakaret, alay etmek gibi şeylere kimsenin hakkı yok. Sanatçılar da eleştirebilir ama makul şekilde, hukuk kuralları içinde yapılmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

YSK'nın İstanbul bütükşehir belediye başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından çok sayıda ünlü isim, Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için "Her şey çok güzel olacak" mesajı paylaşmıştı.