'AKP, YPG ile görüşüyor' iddiası

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Charles Summers'ın, ağırlığını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Türkiye arasında görüşmelerin devam ettiği şeklindeki açıklaması Meclis gündemine taşındı.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, iddiayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sorarken, soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Charles Summers, Pentagon'daki 18 Nisan 2019 tarihli basın toplantısında, "Suriye’nin kuzeyinde Türkiye kontrolünde bir güvenli bölge kurulacak mı?" sorularına, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Türkiye arasında birçok meşru konuda doğrudan görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek yanıt vermiş ve "müttefikimiz Türkler ve ortağımız SDG arasında süren görüşmelerle alakalı yorum yapamam.” demiştir. AKP hükümetinin, Suriye’deki gelişmeler konusunda iç kamuoyunda takındığı tutumla çelişen bu ifadelerin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili olarak;

1. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Charles Summers'ın, Türkiye ile SDG arasında görüşmeler yapıldığını açıklaması size danışılarak mı yapılmıştır?

2. SDG ile Türkiye arasında doğrudan görüşmeler hangi tarihte başlamıştır? Günümüze kadar toplam kaç görüşme yapılmıştır?

3. SDG ile üzerinde görüşülen konular hangileridir?

4. Görüşmelerin detaylarını Türkiye kamuoyu ile ne zaman paylaşacaksınız? Görüşmeleri kamuoyundan bugüne kadar gizleme gerekçeleriniz nelerdir?

5. Suriye'deki durum hakkında SDG dışında başka hangi gruplarla görüşüyorsunuz?