AKP yeterli sayıyı bulamadı, üniversiteleri bölen tasarı 8 Mayıs’a kaldı

Üniversitelerin bölünmesini amaçlayan yasa tasarısının görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu oturumu, karar yeter sayısının bulunamamasından dolayı 8 Mayıs'a ertelendi.

Aralarında İstanbul, Gazi ve Anadolu üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversiteleri bölerek yeni üniversiteler kurulmasını öngören tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) görüşmeleri bugün de devam etti.

Dün 17 maddelik tasarının ilk 6 maddesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmiş, üniversitelerin bölünmesini içeren 7'nci maddenin görüşülmesi bugüne bırakılmıştı. Bugünkü oturumda karar yeter sayısı bulunamadığı için üniversitelerin bölünmesinin de aralarında olduğu diğer maddelerin görüşülmesine 8 Mayıs’ta devam edilecek.

Haberi sosyal medyadan duyuran Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mustafa Balbay, "Karar yeter sayısı istedik, iktidar bulamadı. Üniversitelerin bölünmesi yasası 8 Mayıs'a ertelendi. Direnirsek kazanacağız." ifadelerini kullandı.

'PARSEL PARSEL BÖLÜNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

İstanbul Üniversitesi öğrencileri günlerdir gerçekleştirdikleri eylemlerle üniversitelerini bölen yasa tasarısını kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, dün gece yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldüğü sıralarda nöbet tutmak üzere Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde buluşmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Komünist Gençliği, "Üniversitelerin parsel parsel bölünmesine, ranta açılmasına, taşınmasına karşı çıkan on binlerce öğrenci ve binlerce akademisyen var. Üniversitelerden bilimin kovulmasına, üniversitelerin toplumsal yaşamın dışına itilmesine, bilimsel düşüncenin alanının daraltılmasına karşı çıkan milyonlarca yurttaş var. Onlar size gereken yanıtı verecekler. Yasa tasarınızı kabul etmeyecekler" demişti.