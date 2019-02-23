AKP yandaşı akademisyen: Hırsızlık yapanın elini keselim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu Medipol Üniveristesi'nde görev yapan Doç. Dr. Selman Öğüt, hırsızlıklarla ilgili 'Elini keselim diyince de insan hakları diyorlar. Evine girilenler hayvan sanki!?' dedi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Ülke TV ekranlarında yayınlanan ve Turgay Güler'in sunduğu Sıradışı programının konu başlıklarından biri "hırsızlık" olayları oldu.

Programın yorumcularından Ülke Tv Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Hasan Öztürk, yaşanan hırısızlık olaylarının devlete olan güveni sarstığını belirterek "Devlet vatandaşın canını malını korumakla yükümlüdür. Hırısızların serbest bırakılması devlet otoritesini sarsar, adalete güveni yok eder. Bu işin hem emniyet ayağı var hem de yargı ayağı var. Bu hırsızlık olaylarından canı yanan vatandaş suçu iktidarda arıyor. Bu çok önemli bir konu yetkililer bu işe çok acil çözüm bulmalı" dedi.

Medipol Üniveristesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selman Öğüt ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elini keselim diyince de insan hakları diyorlar. Evine girilenler hayvan sanki!?" ifadelerini kullandı.