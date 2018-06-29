'AKP vekil transfer edecek' iddiası

İyi Partili Yusuf Halaçoğlu, 'Recep Beyi tanıyanlar bilir ki 8-10 milletvekilini partisine katar ve MHP’ye de bel bağlamaz' dedi.

24 Haziran seçimlerinde 295 milletvekilinde kalan AKP'nin çoğunluğu tek başına sağlamak için vekil transfer edeceği ileri sürüldü.

“Millet İttifakı’na girmemiz gelen bütün oyları geri çevirdi. Seçime tek başına girsek yüzde 17, Cumhurbaşkanı adayımız da yüzde 20’lerde oy alacaktı” diyen İyi Partili Yusuf Halaçoğlu, partisine ve AKP'ye ilişkin seçim değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ancak, İYİ Parti’nin gereksiz yere ittifaka girmesi bütün gelen oyları geri çevirdi. Sağ oylar ittifakta CHP olduğu için geri döndü. Adam tek başına iktidar oldu. 295 sizi aldatmasın. Recep Bey’i iyi tanıyanlar bilir ki 8-10 milletvekilini partisine katar ve MHP’ye de bel bağlamaz. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti’ni Atatürk dönemindeki kuruluş felsefesine göre modernize etme, dinimizi siyasetin çirkefliğinden kurtarma, aklı hakim kılma, ilim ve fenni ve liyakati ön plana çıkarma, halkı biat kültüründen kurtarma hedefiyle çıktığımız ve mücadele ettiğimiz yolda başarılı olamadık. Zira hedefimiz 43 milletvekili ile Meclis’e girmek değildi. O Meclis’te muhalefetin bir etkisi olmayacaktır. Bunu kısa zamanda hepiniz göreceksiniz."