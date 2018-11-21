'AKP ve MHP'nin İstanbul adayı belli, Ankara ve İzmir'de büyük sürpriz...'

AKP ile MHP arasında bugün yapılacak ittifak görüşmesi öncesinde iki partinin İstanbul adayının Binali Yıldırım olacağı, İzmir ve Ankara'da ise 'büyük sürpriz' yaşanabileceği ileri sürüldü.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılacak ittifak görüşmesini köşesine taşıdı.

"Yöntemde yaşanan zorlanma sebebiyle rafa kaldırılan AK Parti - MHP yerel seçim işbirliği bugün yeniden kuruluyor. Hayırlı olsun" diyen Dede, "Öyle anlaşılıyor ki, iki parti, başta İstanbul Büyükşehir olmak üzere kilit bir kaç bölgede ortak aday gösterecek.. AK Parti’nin İstanbul adayı olağanüstü bir şey olmazsa Binali Yıldırım gibi görünüyor.. Başta Sayın Bahçeli olmak üzere MHP’nin Binali Bey’e her dönemde olumlu yaklaştığını söylemeye gerek yok.. Yarış burada başlamadan bitmiş demektir" iddiasında bulundu.

Mersin, Adana, Manisa, Balıkesir, Antalya ve daha da önemlisi Ankara ve İzmir’e hangi parti hangi isimle gidecek, bu haftasonuna kadar bunları göreceklerini dile getiren Dede, "Özellikle Ankara ve İzmir’de büyük sürpriz yaşanabilir, hazır olmak lazım..." ifadelerini kullandı.