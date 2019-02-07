AKP ve HDP aynı kararda birleşti, MHP çekimser kaldı

İyi Parti'nin 'Öğrenci Andı'nın okullarda yeniden okutulması talebi, AKP ve HDP'nin oylarıyla reddedildi. MHP oylamada çekimser kaldı.

Danıştay 8. Dairesi'nin ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesinin ardından İyi Parti'den ilk hamle geldi.

Andın tekrar uygulanması için bir araştırma önergesi veren İyi Parti, "Danıştay kararının uygulanmaması konusunda verdiğimiz araştırma önergesi; AK Parti ve HDP'nin ret, MHP'nin çekimser oyları ile reddedilmiştir" açıklaması yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da “Öğrenci andının okullarda okutulması önergesi Ak Parti ve HDP birlikteliği sonucunda karşı oylarıyla REDDEDİLDİ. MHP çekimser kaldı. İşte Delili…” diye tweet attı.