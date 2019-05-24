'AKP ve CHP Kürt seçmenden oy almak için İstanbul'a 'mele' yığınağı yaptı'

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, CHP ve AKP'nin Kürt seçmen üzerinde etkili olmak için İstanbul'a mele getirdiğini yazdı.

Öztürk, "İstanbul’a ‘Mele’ yığınağı" başlıklı yazısında, “Mele, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızın imamlar ve dini konularda bilgili olduğu belirtilen kimseler için kullandıkları bir unvandır” derken, şu ifadeleri kullandı:

AKP, Güneydoğu’dan yüzlerce 'Mele'yi İstanbul’a taşıdı…

AKP lehine çalışan melelere, belediye başkanları ve bazı aşiret önde gelenleri de eşlik ediyor. Güneydoğu’dan gelenlere kullanmaları için önemli ödenek aktarıldığı da konuşuluyor.

CHP de, bölgede etkin 10 mele ve kanaat önderini İstanbul’a getirdi. Onlar da AKP’ye oy vermiş seçmenlerin, 'mağdur' edildiğini belirttikleri Ekrem İmamoğlu’na oy vermeleri için çaba gösteriyor. Seçim döneminde CHP’nin taşıyacağı mele ve kanaat önderlerinin sayısı 44’e ulaşacak. Ama bu, AKP’nin taşıdıklarının yanında 'devede kulak' misali.