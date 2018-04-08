AKP 'ünlüleri' birbirine girdi

AKP ünlülerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte yaptığı Hatay ziyareti sonrası ziyarete katılmayan AKP'lilerle katılanlar arasında tartışma çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte Hatay’a askeri birlik ziyaretine giden AKP ünlüleri ile ziyarete katılmayanlar arasında tartışma çıktı.

Ziyaretin ardından İbrahim Tatlıses, gazetecilerin ziyarete katılmayan şarkıcı Demet Akalın'a ilişkin sorusuna “Yusuf yusuftan gelemedi” yanıtını vermişti.

Bu sözler sonrası ziyarette yer almayan bir diğer isim olan Orhan Gencebay, “İbrahim Bey’in dili sürçmüş herhalde... Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Afrin bizim anılarımızın ve askerimizin olduğu yer. Ben, sağlık sorunları yüzünden gidemedim. Yıllar önce baypas ameliyatı oldum ve ritim bozukluğu var. Uçağa binmem sakıncalı” ifadelerini kullandı.