AKP üniversiteleri bölme planını seçim sonrasına erteledi

AKP'nin üniversiteleri bölme planı gelen tepkiler üzerine seçim sonrasına ertelendi.

Meclis gündeminde üniversiteleri bölecek yasa tasarısı vardı. Tasarı İstanbul, Ankara Gazi ve Malatya İnönü üniversitelerinin de bulunduğu 10 üniversitenin bölünmesini ve 20 yeni üniversite kurulmasını düzenliyordu.

Sözcü'nün haberine göre öğretim üyeleri ve öğrencilerin süren eylemleri sonuç verdi.

AKP, yoğunlaşan tepkiler üzerine üniversitelerin bölünmesi planını askıya aldı.

AF TASARILARI VAR

Tasarının seçim öncesi kanunlaşmasının tepkileri artıracağını hesaplayan AKP, TBMM'deki görüşmeleri erteledi. 7'nci maddeye kadar ele alınan tasarının görüşmeleri önümüzdeki haftaya kaldı. Ancak TBMM'de önümüzdeki hafta da imar dahil birçok alanda af düzenlemeleri içeren tasarı görüşülecek. Üniversitelerin bölünmesi tasarısının şimdilik dondurulabileceği bildirildi.

CERRAHPAŞA DA LİSTEDE

Eğer tasarı yasalaşırsa İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bölünüp başka bir üniversite kurulacak.

Bölünmesi planlanan üniversiteler arasında Anadolu Üniversitesi de bulunuyor.

Bu üniversitenin bölünmesiyle Eskişehir Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bölünmesiyle Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin bölünmesiyle de Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla 3 yeni üniversite kurulacak.

Ankara Medipol, Semerkand Bilim ve Medeniyet adlarıyla vakıf üniversiteleri de oluşturulacak.