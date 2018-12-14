AKP üç ili MHP'ye bırakacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı seçim ittifakı görüşmesinde üç ilin MHP'ye bırakılması kararı alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen görüşmesinde ittifak için bazı iller üzerinde anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, AKP, MHP tarafından yönetilen Adana, Mersin ve Manisa'da ittifak ortağına 'jest' yapacak.

İki liderin önceki günkü görüşmesinde Aydın ve Muğla'nın AKP'ye bırakıldığı belirtildi. Bu iki ilde aday çıkarmayacak MHP, 24 Haziran'daki seçimlerde Aydın'da yüzde 32,5, Muğla'da da yüzde 28,2 oy alarak, CHP'den sonra ikinci parti konumunda bulunan AKP'nin adayını destekleyecek.