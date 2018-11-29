AKP üç ilde MHP'ye destek vermek istemiyor

AKP kurmaylarının, MHP'nin Osmaniye, Adana ve Isparta adaylarına sıcak bakmadığı iddia edildi.

AKP ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri sürerken, AKP'nin üç ilde MHP'ye destek vermeye sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, son seçimde MHP'nin kazandığı Manisa, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kars'ta yine MHP'nin adaylarının desteklenmesi tartışılıyor.

AKP kurmaylarının MHP'nin Osmaniye, Adana ve Isparta adaylarına sıcak bakmadığı konuşuluyor.

Diğer yandan AKP'nin açıklamadığı 21 il içinde yer alan Muğla ve Aydın'da ikinci parti olan AKP'nin desteklenebileceği ifade ediliyor.