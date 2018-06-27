AKP tipi akademisyenden seçim yorumu: Onun bunun çocukları amma hopladılar zıpladılar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisi, AKP karşıtlarını 'onun bunun çocukları' olarak niteledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Medya Merkezi Koordinatörü Vural Bulut, AKP karşıtlarını hedef alarak “Onun bunun çocukları" ifadelerini kullandı.

Seçimin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Vural; "Onun bunun çocukları amma hopladılar zıpladılar. Ne çok inanmışlardı. Millet koydu gene. Onun bunun çocukları” ifadelerini kullandı.

Bu ifadelerin sahibi Bulut, üniversite bünyesinde "öğretim görevlisi" olarak görev yapıyor.

Bulut'un, cemaat davasında tutuklanan eski rektör Sedat Laçiner tarafından ÇOMÜ'de radyo kurmak konusunda görevlendirildiği belirtiliyor.

