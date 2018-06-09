AKP tedirgin: Cumhurbaşkanımızı Meclis'te azınlığa düşürmeyin

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, 'Cumhurbaşkanımızı Meclis'te azınlığa, muhalefete düşürmeyin. Biz Meclis'te çoğunluğu sağlamadığımız an sistemi kilitlemiş oluruz' şeklinde konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, "Cumhurbaşkanımızı Meclis'te azınlığa, muhalefete düşürmeyin. Biz Meclis'te çoğunluğu sağlamadığımız an sistemi kilitlemiş oluruz" şeklinde konuştu.

Tüfenkci, Akçadağ ilçesinde Başpınar Mahalle Muhtarlığınca düzenlenen iftar programında, 24 Haziran'da önemli bir seçime gidileceğini belirterek, vatandaşların ülkenin yeniden inşasına, erdem ve iradeyle şahlanışına veya eskiye döndürme adına oy kullanacaklarını ifade etti.

Tüfenkci, Türkiye'nin Gezi Parkı olaylarından sonra sistematik olarak "17-25 Aralık darbe girişimi", 6-7 Ekim olayları ve 15 Temmuz darbe girişimini yaşadığını belirterek, bu olayların ardından Cumhur İttifakı'nı kurduklarını ifade etti.

Tüfenkci, "Ahmet'e, Mehmet'e değil, bu ülke için oyunuzu kullanın. Geleceğimiz için oyunuzu kullanın. Cumhurbaşkanımızı Meclis'te azınlığa, muhalefete düşürmeyin. Biz Meclis'te çoğunluğu sağlamadığımız an sistemi kilitlemiş oluruz. Dolayısıyla biz Türkiye'yi o duruma düşürmeyin diyoruz" şeklinde konuştu.