AKP standındakilere 'Daha ne kadar buradasınız' deyince tutuklandılar

İstanbul Yenibosna’da kurulan AKP'nin seçim standındaki görevlileri tehdit ettikleri iddiasıyla tutuklanan üç genç, 'Sadece ne kadar buradasınız diye sorduk’ dediler. Tutuklanan gençler, 'Tehdit yok, suçlamaları kabul etmiyoruz, zaten ifadelerimizi polis yazdı' diye konuştular.

İstanbul Yenibosna’da geçen pazar günü Muratcan Gözmen (24), Burak Baran Katar (28) ve Taylan Şimşek (32) adlı gençler, Zafer Mahallesi’nde AKP standı açan görevlileri tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. Gençler çıkarıldıkları mahkemede görevlilere sadece “Daha ne kadar buradasınız” dediklerini öne sürdü.

İddiaya göre olay 10 Haziran Pazar günü saat 16.00 sıralarında Yenibosna Zafer Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde kurulan AKP standında yaşandı. Stant görevlileri, gençlerin kendilerini “Burası bizim, burada stant açıp siyasi çalışma yapamazsınız. Fotoğraflarınızı çektik, araç plakalarınızı aldık” diyerek tehdit ettiğini iddia etti. Görevlilerin şikayetçi olması üzerine gençler karakola çağrıldı. AKP standındaki görevlilere sadece “Ne kadar daha burdasınız” diye sorduklarını anlatan gençler, kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti. Üç genç sevkedildikleri savcılıkta da aynı ifadeyi verdi, ancak nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle gönderilen gençler, “tehdit ve terör örgütüne üye olma” suçlamalarından tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

'İFADELERİ POLİS YAZDI'

Gençlerin hakimlik ifadelerinde de suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Muratcan Gözmen’in, “Kameralar vardı, biz ne kadar daha burdasınız diye merakımızdan sorduk” dediği, Burak Baran Katar’ın ise ifadelerinin beş kez değiştirildiğini anlattığı ve “İfadeleri polisler yazdı” diye konuştuğu belirtildi. Taylan Şimşek ise “Kamera kayıtlarında hepsi vardır. Tehdit yok, suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

AVUKAT: ŞİKAYETÇİ TARAF BEŞ KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİ

Gençlerin avukatı Deniz Katar da “AKP Şirinevler ilçe başkanı ve ilçe emniyet müdürü karakola gelinceye kadar her şey normaldi. Polisler tarafları barıştırıp serbest bırakacaktı. İlçe başkanı geldikten sonra şikayetçi taraf beş kez ifade değiştirdi. Polisin kurguladığı bir ifade ortaya çıktı. Biz de suçlamaları orada öğrendik. Standın yanında polisler de duruyordu” dedi.