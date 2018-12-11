AKP Sözcüsü'nden Fatih Portakal'a tehdit: Aynı vandalizmi mi istiyorlar

AKP MKYK toplantısının ardından konuşan parti sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin yarın 16.00'da gerçekleşeceğini duyurdu. Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın açıklamalarını hedef alan Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret kararına ilişkin açıklamlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından konuşan parti sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

‘ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ YARIN 16.00’DA’

Çelik, yerel seçimlere ilişkin AKP-MHP ittifakında henüz açıklanmauan 6 ilin bulunduğunu hatırlatarak "Cumhurbaşkanımızla Bahçeli arasında son derece açık diyalog kanalları var. Yarın da saat 16.00'da bir araya gelecekler" dedi.

‘PORTAKAL’IN AÇIKLAMALARI MANİDAR’

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’a Fransa’da devam eden Sarı Yelekliler eylemlerine ilişkin sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını değerlendiren Çelik, "Toplumsal taleple vandalizmi birbirinden ayırmak lazım. CHP'li Başkan yardımcısı ve bahsettiğiniz sunucunun sözleri dikkat çekicidir. Bu kadar yer yakılıyor, yıkılıyor. Bu şahısların bu şekilde aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin, medya mensupların tam tersine tahrik edici bir yönde olması manidar. Acaba kendi yayın kuruluşlarının vandalizmle karşı karşıya kalmasını mı istiyorlar. Bu şahıs daha önce 'Başbakan gitsin onun yerine Genelkurmay Başkanı gelsin' demişti. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyoruz kınıyoruz" ifadesini kullandı.

‘LAİSİZM GERİDE KALDI’

TSK’da kadın personele türban serbestisine karşı açılan iptal davasında Danıştay Savcısının “laiklik ilkesine aykrıdır” kararını değerlendiren Ömer Çelik, "Laikliğin bir laisizm olarak bir ideolojik tutum olarak ortaya konulmasından bu ülke çok acı çekmiştir. Bu ideolojik fanatizmin geride bırakıldığını, laiklik ilkesinin özgürleştirici, birada yaşamanın bir ilkesi olarak telakki ediyorduk. Maalesef Danıştay savcının bu tavrı ortaya koyması açısından üzücü olmuştur" ifadesini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU'NUN ASGARİ ÜCRET VAADİ MERKEZİ BÜTÇEDEN'

Kendisine yöneltilen, "CHP lideri Kılıçdaroğlu dün bütçe konuşmasında 31 Mart'tan sonra belediyesinin yönetici asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak söyledi. Ne dersiniz?" şeklindeki sorusuna Çelik, "Kendisinin ürettiği kaynaktan bunu söylemiyor. Merkezi bütçeden aktaracak. Belediyelerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçerken en büyük sorunun ve direncinin yaşandığı yerler CHP'li belediyelerdir. Bizim AK Partili olan belediyelerde ne şekilde olduğunu araştırdık. Kamu işçilerin bu imkanları sayın Kılıçdaroğlu'nun vadettiğinin çok ötesinde. Dolayısıyla onun vaat olarak koyduğu şeyi biz zaten veriyoruz" yanıtını verdi.