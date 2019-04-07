AKP sözcüsünden CHP'ye: Hesap makinesi yerine Anayasa ile gezin

AKP sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve CHP'nin YSK'ya yönelik açıklamalarını hedef aldı.

AKP sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve CHP'nin YSK'ya yönelik açıklamalarını hedef aldı.

Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria ile ilgili sözlerine ilişkin, "İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Netahyanu'nun açıklamalarının büyük gerilimlere yol açacağını belirten Çelik, "Bütün bir Orta doğu'yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi. Bu ilhak kararı, dünyanın başka yerlerinde de başka unsurları tetikleyecektir" dedi.

İstanbul'daki seçim sonuçlarına değinen Çelik, "İkide bir 'biz kazandık' diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız, oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?" diye konuştu.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhur İttifakı'nın ve partimizin birinciliğinin açıkça tescil edildiği bu durumda, CHP yöneticilerinin kendilere bakması ve kendilerine verilen uyarıyla uğraşması gerekir".

'KENDİ VARLIĞINIZI OLUŞTURAN HUKUKLA KAVGA EDİYORSUNUZ'

CHP yetkililerine seslenen Çelik, "YSK'nın varlığına dönük tehdit açıklamasıyla esasında kendi varlığınızı da oluşturan siyasi partileri de oluşturan hukukla kavga ediyorsunuz, o hukuka meşruiyetini veren millet iradesiyle de kavga etmiş oluyorsunuz. CHP'ye ve adaylarına açık bir şekilde söylüyorum, hesap makinesiyle gezeceğinize Anayasa ile gezin" dedi.