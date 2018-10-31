AKP Sözcüsü : Yeni havalimanı dünyanın en büyük çevre projesidir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan’ın karasularını genişletmesine ilişkin 'tehlikeli' yorumunda bulunurken, yeni havalimanının dünyanın en büyük 'çevre projelerinden' biri olduğunu öne sürdü.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın karasularını genişletmesine ilişkin “tehlikeli” yorumunda bulunurken, Cemal Kaşıkçı soruşturmasında “yerli iş birlikçilerin” ortaya çıkarılması için Suudi Arabistan ile görüştüklerini aktardı.

AKP Sözcüsünün konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yunanistan'ın karasularını kademeli artıracağı iddiası ile ilgili Çelik, "Yunanistan'ın karasularını kademeli artıracağı iddiası çok tehlikeli bir yaklaşımdır, kendilerine yüce Meclis'in 1995'te aldığı karardaki ikazı hatırlatıyorum. Yunanistan'ın karasularının kademeli olarak artırılmasıyla ilgili en ufak çabaya, Türkiye tarafından en sert cevap verilecektir" ifadelerini kullandı.

‘KAŞIKÇI CİNAYETİNİN ÖRTÜLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ’

Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruları da yanıtlayan Çelik, "Kaşıkçı'nın cesedin yerini öğrenmek istiyoruz, yerli işbirlikçinin kim olduğunun makamlarımıza iletilmesini istiyoruz. Bu, yüksek düzeyden bir talimat verilmeden gerçekleştirilecek bir eylem değildir. Kimseyi peşinen suçlamıyoruz. Ama hiçbir şeyin örtülmesine de müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarını gündeme getiren Çelik, "Erdoğan Kaşıkçı cinayetini önceden biliyordu diyen Kılıçdaroğlu, Kaşıkçı cinayetini örtbas etmek istiyor; Kılıçdaroğlu, Türkiye'yle gurur duyma kapasitesini kaybetmiş" dedi.

'YENİ HAVALİMANI DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇEVRE PROJELERİNDEN BİRİ'

Yeni havalimanına ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, "Biz iddia ediyoruz ki, dünyanın en büyük çevre projelerinden birisidir. Madenler tarafından delik deşik edilmiş arazinin yeniden ihya edilmesidir. Bundan sonrası için de yukarıdaki göllerin ihya edilmesiyle ilgili cumhurbaşkanımızın talimatı olmuştur. Dünyanın en büyük yeşil binasıdır. Herkesin gıpta ile bakacağı çevre projesi olarak kayıtlara geçmiştir" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Çelik, yaptığı açıklamada, asgari ücret komisyonunun zamanında toplanacağını ve herhangi bir şekilde takvimde oynama olmayacağını söyledi.