AKP Sözcüsü Ünal: Türkiye sosyal medya üzerinden tehdit edilecek bir ülke değil

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, 'Rahip Brunson üzerinden Türkiye'ye Twitter'dan tehditler savurulması kabul edilemez' dedi. Ünal, Menbiç konusunda da ABD'de farklı kanatların farklı yaklaşımlar sergilediğini kaydetti.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, rahip Brunson krizine ilişkin açıklamada bulundu.

CNN TÜRK'e konuk olan Ünal, "Türkiye bütün ittifaklarına bir NATO müttefiki olarak bütün sorumluluklarını yerine getirmekte midir, evet. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmekte midir, evet. 15 Temmuz'dan sonra Amerika'dan suçluların iadesi anlaşması çerçevesinde talep ettiğimiz, anlaşmanın 9. ve 10. maddesinin gereklerini Amerika yerine getirmiş midir, hayır. Biz daha o dönemde FETÖ elebaşısıyla ilgili dedik ki, bakın talep bu, gereğini yapın, yapıldı mı, hayır. İstediği belgeleri klasör klasör verdiğimiz halde bunların mahkemeye intikal etmediği ortaya çıktı. Biz bütün sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen, hem Suriye'de terör örgütüne silah yardımına tutun da, hemen bizim sınırımızda PKK'dan milis gücü oluşturma cüretine maalesef Amerika kalkıştı. Rahip Brunson üzerinden Türkiye'ye Twitter'dan tehditler savurulması kabul edilemez" dedi.

ABD'nin, Brunson'un serbest bırakılmasını istemesinin Türkiye yargısına saygısızlık olduğunu belirten Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"Görünen o ki, bu kişi onlar için çok önemli. Onlar için bu kadar önemliyse şunu sormak gerekiyor: Savcının hazırladığı iddianameye bir bakma gereği duydular mı? Biz sanki bu kişiyi tutmuşuz içeri atmışız. Hayır, Türkiye'de yargı süreçlerinde, gözaltı süreci daha sonra tutuklamaya karar verirken savcının ortaya koyduğu iddianame, iddanamede ortaya koyduğu belgeler, bunlarla ilgili tek bir kelime kimse konuşmuyor. Kalkıp bunu serbest bırakın demek her şeyden önce Türkiye'nin yargısına bir saygısızlıktır. Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik bir saygısızlıktır. Amerika, Twitter üzerinden bir ülkeyi tehdit edip o ülkeden istediklerini almak gibi tuhaf bir yöntem geliştirdi. Türkiye öyle sosyal medya üzerinden tehdit edilecek bir ülke değil. Bu tehdit dili Türkiye'yi korkutmayacağı gibi çok uzun bir döneme yayılan stratejik ortaklığımıza, model ortaklığımıza zarar vermektedir."

'MENBİÇ KONUSUNDA ABD'DE FARKLI KANATLAR FARKLI YAKLAŞIM SERGİLİYOR'

"Bir bakıyorsunuz Trump bir tweet atıyor Suriye'den çekiliyoruz diyor. Sonra bakıyorsunuz savunma bakanı hayır efendim bunu nereden çıkardınız diye başka bir cevap veriyor. Menbiç konusunda bir kanat bir yaklaşım sergilerken başka bir kanat başka bir yaklaşım sergiliyor. Bir kafa karışıklığı mı var yoksa bu yeni bir yönetim stratejisi mi? Bu bizim sorunumuz değil. Bizim çizgimiz son derece net. Öncelikli olarak uluslararası anlaşmalardan ve müttefiklerimize kaşrı sorumluluklarımızdan herhangi bi taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Amerika ile olan müttefikliğimiz bu şekilde devam ederse Amerika'nın şunu bilmesi gerekiyor, çok ciddi anlamda ilişkilerimiz zarar görecektir. Çünkü Türkiye boyun eğecek, korkacak geri adım atacak bir ülke değil. Daha makul, daha diplomasiye, nezakete uygun bir dil ve yaklaşıma dönmesi gerekiyor ABD'nin."