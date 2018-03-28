AKP Sözcüsü Ünal: Kılıçdaroğlu'nu dinlerken artık gülüyorum

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği 'FETÖ'nün bir numaralı sanığı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır' şeklindeki sözleri cevap verdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP Genel Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Buradan ilk kez, FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum" ifadesini değerlendiren Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlerken artık gülüyorum çünkü bir insanın bunları söylemesi için aklını peynir ekmekle yemesi lazım" dedi.

Ünal şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlerken artık gülüyorum çünkü bir insanın bunları söylemesi için aklını peynir ekmekle yemesi lazım. Gözümüzün içine baka baka gerçekleri çarpıtması gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi ifade etmesi ısrarla aynı şeyleri tekrar etmesi düşünün Türkiye 16 yıldan beri ciddi anlamda faizle ve enflasyonla mücadele ediyor. Toplam bütçemizin yüzde 44'ü faiz giderlerine gidiyordu 2002'de bugün yüzde 9'u gidiyor. Daha da aşağı çekilecek. 17-25 Aralık'tan sonra ben bu partide buna şahit olmuş birisi olarak söylüyorum bu yapı deşifre olduktan sonra biz yerel seçim yaşadık 2 tane genel seçim yaşadık. Biz gerekli temizliğimizi yaptık CHP hiçbir temizlik yapmadı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı FETÖ'den tutuklandı. FETÖ ağzıyla konuşacaksınız sonra FETÖ'nün siyasi ayağı sizsiniz diyeceksiniz. Bu bir mitomani yani yalan söyleme hastalığı. Bu haliyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir artık. Ya bir patoloji ile karşı karşıyasınız ya da açık bir şekilde ihanetle karşı karşıyasınız. Bu yalanların hangi birisiyle uğraşacaksınız?"

AKP KONGRESİ NE ZAMAN?

AKP Kongresi hakkında bilgi veren Ünal, "Ramazan ayından sonra büyük kongremizi yapacağız. Önceliğimiz il kongrelerimizi tamamlamak olduğu için bunları da tamamladıktan sonra 2018 aralık gibi hazırlıklarımıza başlarız. 2019 ocak, şubatta kampanyamız başlar. Muhtemelen haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız" ifadelerini kullandı.