AKP Sözcüsü Ünal: Kılıçdaroğlu aday olacak cesarette değil

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacak cesarette olmadığını iddia etti.

TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ve değerlendirmelerde bulunan AKP Sözcüsü Mahir Ünal, erken seçim tartışmalarıyla ilgili 2019'da Mart ayında yerel, Kasım ayında da Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin yapılacağını söyledi.

"Bir erken seçim söz konusu değil" diyen Ünal, "Genel seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yerel seçimlerin önüne alınması söz konusu değil. Biz seçimlerin normal tarihinde yapılmasından yanayız." diye konuştu.

CHP ile HDP arasında "düşünce ortaklığı" bulunduğunu iddia eden Ünal, "HDP'yi şöyle biliyoruz, HDP, demokratik siyasetin içerisinde silahı ve şiddeti kabul eden Kandil'den talimat alan, Ortadoğu'da proje örgüt niteliğindeki PKK, PYD gibi yapıların Türkiye içerisindeki siyasi aparatı. İki tane aparattan konuşuyoruz. Bu iki yapının küresel ölçekte baktığımızda işbirliği içerisinde olduğu Türkiye karşıtı yapılar aynı yapılar. Bunların bir araya gelmesi, ittifak yapmaları... Ya formal ya informal ittifak yapacaklar. Ama her halükarda bir ittifak içerisinde olacaklar" dedi.

CHP'nin, Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme cesaretine sahip olmadığını savunan Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da cumhurbaşkanı adayı olacak cesarette olmadığını iddia etti.