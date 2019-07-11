AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye 'Amerikancılık' suçlaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’yi S-400 konusunda ABD’nin tezlerini dile getirmekle suçladı. Çelik ‘milli muhalefet açığı var’ dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’yi S-400 konusunda ABD’nin tezlerini dile getirmekle suçlayarak “Türkiye'nin milli muhalefet açığı var” dedi.

Çelik partisinin MKYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada “S-400'ler Türkiye'nin milli güvenliğiyle ilgili bir ihtiyaçtır. S-400 konusunda CHP'den milli bir duruş göremiyoruz. Türkiye'nin milli muhalefet açığı vardır. Burada 'güvenlik güçleri arkasındaysa biz de destekleriz' diye bir cümle söyleyip arkasından 10-20 cümleyle ABD'nin tezlerini dile getiriyorlar” diye konuştu.

Rusya’dan S-400 satın alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada Çelik “Gönül isterdi ki müttefiklerimiz bir NATO üyesi olan Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için daha etkili olabilselerdi, ancak Türkiye kararını vermiştir” dedi.

DOĞU AKDENİZ

Çelik, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin Kıbrıs'ın egemenlik hakkının ihlali olduğuna yönelik AB'den gelen açıklamalarla ilgili olaraksa “AB Rum tarafını mahalle dayanışmacılığıyla savunmamalı” yorumu yaptı. AB'nin Türkiye'yle hava ulaşım anlaşmasını askıya alma ve üst düzey diyalogları sonlandırmayı içeren taslağı konusunda ise Çelik "Zaten katılım müzakereleri AB'nin hiçbir sözünü tutmamasının neticesi olarak fiili olarak durmuştur" dedi.

SİSTEM REVİZYONU

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda "uygulamalarda güçlendirilmesi gereken yerler ortaya çıkabilir. Milletvekillerimizin gündeme getirdiği bazı kireçlenmeler, tıkanmalar sözkonusu olabilir" diyen Çelik,bu konuda çalışma yapıldığını belirtti. Bu çalışmalar sonucunda "şurasının revize edilmesi lazım" denileceğini söyleyen Çelik "Eski sisteme geçmeliyiz diyenlerle görüşecek bir şey yok" diye konuştu.