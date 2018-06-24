AKP Sözcüsü: Milletin kararı başımız gözümüz üzerine

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Akşam alınacak sonuçlar milletimizin iradesidir. Milletimizin kararı da bizim başımız gözümüz üzerinedir. Bu kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Maraş'ta Doğukent mahallesindeki Yaşar Gölcü İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal, seçimlerin ülkeye ve millete hayırlar getirmesini diledi.

Mahir Ünal şöyle devam etti:

"Seçimlerin özgür bir şekilde, şeffaf bir şekilde, güvenli bir şekilde tecelli etmesi için bütün siyasi partilerin temsilcileri sandık başında. İnşallah akşam da güvenli bir şekilde seçim sonuçları alınacak. Akşam alınacak sonuçlar milletimizin iradesidir. Milletimizin kararı da bizim başımız gözümüz üzerinedir. Bu kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Herkesi sandıkta tecelli edecek olan "millet iradesine" karşı son derece saygılı olmaya davet eden Ünal, şunları kaydetti:

"Her ne kadar birileri geçmişte olduğu gibi sandıkta ortaya çıkan iradeyi kabul etme konusunda birtakım bahanelere sığınsa da her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Her şey son derece açık, şeffaf bir şekilde, güvenli bir şekilde... Yüksek Seçim Kurulu ve devletin ilgili kurumları gerekli önlemleri, güvenlik tedbirlerini alıyor. Bizim için milletin iradesi her iradenin üstündedir."