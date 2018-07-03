AKP Sözcüsü Mahir Ünal'dan 'erken seçim' ve 'idam' açıklaması

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, 'Bizim gündemimizde erken seçim yok' açıklamasında bulundu.

AKP sözcüsü Mahir Ünal, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Cinsel istismar için idam ya da hadım cezası öngörülüyor. Çocuklarımızı korumak ilk işimiz olacak" diyen Ünal, "Şu ana kadar yapılmış bir sürü çalışma var. Bunun üzerinden masaya yatırılacak. Hayvan haklarıyla ilgili de çalışmamız var" dedi.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin de konuşan Ünal, "Yeni bir seçim yapılmış ve geride kalmıştır. Seçmen son derece kararını vermiştir. Yeniden erken seçim tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Türkiye şu anda önüne bakmaktır. Önceliğimiz yeni sistemin devreye girmesidir. Bizim gündemimizde erken seçim yok" ifadelerini kullandı.