AKP Sözcüsü: Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye operasyonun sözcülüğünü üstlendi

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak 'Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’ye yönelik kur manipülasyonu destekli uluslararası bir operasyon düzenlenirken yine operasyonun sözcülüğünü üstlenmesine şaşırmadık' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almasının ardından AKP Sözcüsü Mahir Ünal'dan da benzer açıklamalar geldi.

Twitter'den açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’ye yönelik kur manipülasyonu destekli uluslararası bir operasyon düzenlenirken yine operasyonun sözcülüğünü üstlenmesine şaşırmadık" ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal şunları kaydetti:

"Hükümete yönelik 'yaptırım paketi' adı altında yalan, yanlış, iftira dolu tüm argümanlarını bu pakete doldurması, tam anlamıyla bir siyasi karaborsacılıktır.

Bugün yaşananlara ve açıklamalara bakıldığında dolar kuru ile ilgili dalgalanmanın manipülatif olduğu ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı apaçık ortadayken Kılıçdaroğlu, aldığı pozisyon ile Türkiye karşıtlarının safında yer almıştır.

Kılıçdaroğlu bilmelidir ki Türkiye, bugüne kadar kendisinin de sözcülük görevini üstlendiği onlarca hamleyi, Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletimizin kenetlenmesi ile aşmıştır. Bu sebeple Recep Tayyip Erdoğan lider, Kılıçdaroğlu ise meşruiyeti tartışmalı bir genel başkandır."