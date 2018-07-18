AKP Sözcüsü: Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini aldı

İstanbul'da bir basın açıklaması düzenleyen AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Ünal açıklamasında, "Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini almıştır, artık siyasetin konusu değildir" dedi.
İstanbul'da bir basın açıklaması düzenleyen AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Ünal açıklamasında, "Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini almıştır, artık siyasetin konusu değildir" dedi.
Mahir Ünal'ın açıklamasından satır başları şöyle:
- Kemal Kılıçdaroğlu’nun artık siyasetin konusu olmadığını ruh halinin artık siyasetin konusu olmaktan çıktığını defalarca ifade ettik. Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla bizim geride bırakmak istediğimiz gerilimleri kavgayı yaşatmak istiyor. Kılıçdaroğlu’nun bu durumunu son derece ahlaksız ve seviyesiz bir durum olarak görüyoruz.
- Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu günden itibaren Türkiye’de kurumları kurumların meşruiyetini tartışmalı hale getirerek kurumları kişiler üzerinden itibarsızlaştırmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz’da kaçıp saklanmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızı saklanmakla suçlayabiliyor.
- Özellikle Sayın Savunma Bakanımızla ilgili söylediği ifadeler külliyen yalandır. Hem Savunma Bakanımız hem MİT Başkanı darbeleri araştırma komisyonuna davet edilmemiştir kendilerine gönderilen soruları cevaplayarak teslim etmişlerdir. Kimsenin herhangi bir yere kaçtığı söz konusu değildir. Şu anda yaşadığı durumdan dolayı aklını kaçırmak üzere olan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Biz Kemal Kılıçdaroğlu’nun zehirli dilinin siyaset gündemini esir almasından son derece rahatsızız.
- Biz yeni dönemde hiçbir şekilde gerilim kavga istemiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini almıştır. Artık siyasetin konusu değildir. Yakında öyle inanıyorum ki CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımız, seçmenler, delegelerin bu durumdan rahatsız olduğunu biliyoruz.
- Brunson davası siyasetin değil yargının konusudur. Yargının vereceği karardır esas olan. Biz "FETÖ"nün iadesi konusunda gerekli bilgi ve belgeleri ilettiğimizde, onlar da bana konunun iadenin konusu olduğunu ifade ettiler. ABD’nin yargısı yargı da, Türkiye’de yargının kararlarıyla ilgili şöyle böyledir demek doğru değil. Diğer muhatapların yargının kararına dönük ihsası reyde bulunması hoş olmaz.
- Cumhurbaşkanımız bedelli askerliğin öncelikli konumuz olacağını ifade etmişti. Grubumuz da hemen gündemine aldı. Mehmet Muş da kamuoyunu geniş şekilde bilgilendirdi. O bilgiler doğrultusunda kanun teklifi olarak Meclis’e iletildi.
- Olağanüstü halin kaldırılmasından sonraki süreçte Türkiye’nin güvenliğinin sağlanması, terörle mücadelede enstrümanların oluşturulması başka bir şeydir, OHAL başka bir şeydir. Fransa ve İngiltere’de de terörle mücadelede ihtiyaç duyulan enstrümanların sunulması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Terörle mücadele esasta demokrasiyi ve hak, özgürlükleri güvence altına almak için yapılmaktadır. Biz HDP Meclis’e girmemelidir, çünkü Türkiye’nin terörle mücadelesini sekteye uğratmaktadır dediğimizde Kılıçdaroğlu ısrarla aksini savunuyordu. HDP’nin terörle mücadeledeki rahatsızlığı normaldir, Kandil’den emir almaktadır asıl soru CHP’nin neden rahatsız olduğudur.