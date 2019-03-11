AKP Sözcüsü: Ezanla hesaplaşma içindeler, o yürüyüşte ezan protesto edildi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki konulara dair bazı açıklamalarda bulundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten, 8 Mart'taki yürüyüş sırasında ezana saygısızlık edildiği iddiasını yineledi.

'O YRÜYÜŞTE EZAN PROTESTO EDİLMİŞTİR'

Çelik, Taksim'deki 8 Mart gece yürüyüşünde "ezanın yuhalandığı" iddilarıyla ilgili şöyle dedi: "O yürüyüşte ezan protestosu yapılmıştır. Belli bir grubun bu protestoyu gerçekleştirdiği ortadadır. Bu şahıslar tarafından da bu yapılanlar sahiplenilmektedir. Ne zaman ki biz bu konuyla ilgili hassasiyetimizi gündeme getirdiğimizde CHP bunun böyle olmadığını ispat gayretine düşüyor. Tavsiyemiz şudur, ezan, bayrak konusunda hassasiyetlerini vurgulasınlar. Ondan sonra söyleyeceklerini söylesinler. Bayrağa, ezana saygısızlık onları ilgilendirmiyor, biz bunları dile getirince başka türlü hassasiyetleri ortaya çıkıyor. Ezanın Türkiye'de ideolojik olarak kullanıldığına ilişkin açıklamalar, bu yürüyüşe katılanların çoğu tarafından da dile getiriliyor. Ezanla hesaplaşma içerisinde olduklarına dahil hâlâ bu açıklamalara devam ediyorlar. Analiz ederseniz karşısına böyle geliyor. Tabii ki vatandaşımız bu konuda hassasiyet gösteriyor. İslamı bir hassasiyettir. Bu tepkiler normal. Dükkanların basılması, bir takım insanlara şiddet tavsiyesine tabii ki de olumlu bakmayız. İnsanların tehdit edilmesi gibi bir şey yok. Tam tersine, incelemeleri yaparsanız İslam'ı da, ezanı da protesto ediyorum diyenler vardır."

ABD'YE S-400 MESAJI

Çelik, Rusya'dan alınması planlanan S-400 füzeleriyle ilgili de şöyle konuştu: "Patriotları uygun şekilde vermeyenler, S-400 alınması konusunda bir takım yanlış açıklamalar ortaya koyuyorlar. Türkiye'ye dönük olarak yapılan yaptırım açıklamalarının hiçbir mantığı yok. Türkiye güvenliği konusunda bir takım çevrelerin kaprislerini bekleyecek değildir. Bu tür tehditler Türkiye'nin kapısından içeri girmez, Türkiye'de kimse de bunları duymaz. Türkiye'ye dönük olarak yapılan yaptırım açıklamalarının hiçbir mantığı yok. Türkiye güvenliği konusunda bir takım çevrelerin kaprislerini bekleyecek değildir."