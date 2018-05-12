AKP Sözcüsü: CHP yardım konusunu abarttı

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Muharrem İnce'nin 'Meral Akşener ikinci tura kalır ve beni yardımcısı yaparsa, onun için çalışırım' sözlerine tepki göstererek, 'CHP yardım konusunu abarttı. Şuna karar versinler, siyaset yapıp cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak gibi bir iddiaları var mı yok mu?' dedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'li Muharrem İnce'nin "İkinci tura kalır ve beni yardımcısı yaparsa, onun için çalışırım" sözlerini eleştirdi.

"Yarış halindeki iki siyasetçinin, iki cumhurbaşkanı adayının daha baştan yardımcılık seviyesinde bir ilişkiye girmiş olması her şeyden önce siyasi olarak doğru değil'' diyen Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin bu yardım konusunu abarttığını düşünüyorum. Yardım etmek için milletvekili gönder, yardım etmek için cumhurbaşkanı yardımcısı ol… Şuna karar versinler, siyaset yapıp cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak gibi bir iddiaları var mı yok mu? Yoksa milletin önünde bir gölge oyunu mu oynanıyor? Eğer milletin önünde bir gölge oyunu oynanıyorsa bu hiç de hoş bir oyun değil, son derece çirkin bir oyun."