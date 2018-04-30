AKP Sözcüsü: CHP herhalde adayı seçimden sonra açıklar

AKP Sözcüsü Mahir Ünal ''Bu son günlerde sıkça yapılan espri var, CHP cumhurbaşkanı adayını seçimden sonra açıklayacak diyorlar. Herhalde ittifakı da seçimden sonra yaparlar'' dedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal seçimlere dair açıklamalar yaptı. Ünal "Cumhur İttifakı" hakkında ''Bu protokolün ruhu ve gerekçesini bizim milli mutabakatımız oluşturuyor, bu milli mutabakatın ruhunu da 15 Temmuz şuuru oluşturuyor, aynı zamanda Yenikapı ruhu oluşturuyor.'' şeklinde konuştu.

CHP'nin ittifak çalışmalarını eleştiren Ünal ''Bu son günlerde sıkça yapılan espiri var, CHP cumhurbaşkanı adayını seçimden sonra açıklayacak diyorlar. Herhalde ittifakı da seçimden sonra yaparlar. Bir ittifakın toplumsal ve siyasal desteği yoksa ve masa başında oluşturulmaya çalışılıyorsa asıl dert memleket değil de kişisel hesaplaşmalarsa olacağı budur'' dedi.