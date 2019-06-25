AKP Sözcüsü Çelik'ten seçim sonrası ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik ederiz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 'İmamoğlu'nu tebrik ederiz, İstanbul'a hayırlı olsun' dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır. Sonucu tabii ki saygıyla karşılıyoruz. İmamoğlu'nu tebrik ederiz, İstanbul'a hayırlı olsun" dedi.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Binali Yıldırım Bey büyük bir gayret sarf ettiler, İstanbul sevdasına herkes şahit oldu. Kendilerine teşekkürü borç biliriz. MHP teşkilatına, Bahçeli'ye de teşekkürlerimizi borç biliriz. YSK, süreci başarıyla yönetmiştir. YSK temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

- Büyükşehir belediye meclis üyelerimiz yüksek bir gayretle çalışacaklardır. Tabii İstanbul'da yapılan her iyi işin arkasında genel başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın desteği ve himayesi olacağından kimsenin şüphesi olmasın.

- Yakın dönemde seçim sıklığı konusunda yorgunluk tartışmaları gündeme geldi. Demokrasi, bedel isteyen bir kazanım.

- Kimin kazandığından daha önemli olan demokrasinin kazanmasıdır. Milli iradeyle kavga edilmez, milli iradeye tabi olunur.

- Yurtdışında, seçimlerin yenilenmesinin ardından Cumhurbaşkanımız hakkında kara propaganda başlatılmıştı. Ama görüldü ki 25 yıllık bir iktidar el değiştirirken demokratik olgunluk gösterilmiştir. Buna önderlik eden de sayın cumhurbaşkanımızın tavrı olmuştur. Diktatörlük safsatasından başlayarak Türkiye düşmanları devreye girmişti. Demokratik olgunluk gösterilmiştir.

- Her seçim döneminde kutuplaşmadan bahsediliyor. Aziz milletimiz provokasyonlara kulak asmasın.

'KUTUPLAŞMA TÜCCARLARINA CEVAP VERİLDİ'

- Siyasi kutuplaşma denince mesele yanlış yere çekiliyor. Siyasi hayatta kutuplar olur. Belli bir diyalektik süreç içerisinde tartışmaları yürütürler. Asıl diktatörlüklerde kutuplar, tartışmalar olmaz, her taraf dümdüz olur. Dolayısıyla buna karşı da millet iradesi, kutuplaşma tüccarlarına büyük cevap vermişlerdir.

- Demokrasi nehri hukuk yatağında aktı ve bereketli topraklarımızı sulamaya devam ediyor. 23 Haziran akşamı seçim sonuçlarının net bir şekilde ortaya çıkmasıyla süreç açık bir şekilde tamamlanmıştır.

- Türkiye'nin demokrasisi yolundan sapmayacak. AK Parti buna güç vermeye devam edecektir.

- Önümüzdeki seçimsiz dönem vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi bakımından son derece kıymetlidir.

- Bizim kazandığımızdan daha önemli olan milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak. Seçim sonuçları değerlendirilecektir.

YENİ ASKERLİK YASASI

- Yeni Askerlik reformunun hayırlı olmasını diliyoruz. Yargı reformu da çok önemlidir. Bu dönemi büyük kazanımlara imza atarak geçireceğiz.

İDLİB

- İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesinin statüsünün korunmasına dönük olarak hasssayetin rejim tarafından istismar edildiğini görüyoruz. Açıkça ateşkes ihlalinde bulunarak orada sivil insanlar hayatını kaybetti. Bu konularla ilgili Rusya'ya sürekli açık tutumumuzu iletiyoruz. TSK'nın gözlem noktalarına yapılan saldırılara karşı sert karşılık vereceğimizi iletmiş olduk. Herkesi rejimin ihlallerine karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Buradan Türkiye'nin Suriye halkının tamamından yana olan tavrı aynen devam etmektedir.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

- BM Raporu, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin tescili anlamına gelmektedir. Türkiye olarak BM'nin Kaşıkçı Raporu'nu destekliyoruz. Daha önce bununla ilgili Türkiye'yi suçlayanlar başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızdan özür dilemesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız açıkça ifade etti. Bu yargılamanın İstanbul'da yapılması, cinayetin üstünün örtülmemesi gerekir.

DOĞU AKDENİZ

- Yunanistan, Türkiye ile Avrupa Birliği'ni karşı karşıya getirmeye çalışıyor.

- Türkiye Cumhuriyeti'nin bu tip söylemlere prim vermeyeceği açıktır. Yunanistan Başbakanı yanlış bir tutum içinde.

- Türkiye ne kendi egemenlik haklarından ne de KKTC'nin haklarından vazgeçecektir.

- AB, Yunanistan'ı uyarmalı. Yunanistan Türkiye'nin iyi komşuluğunun kıymetini bilmelidir.

KABİNE REVİZYONU

- İlçe belediyelerinde partimiz büyük bir zafere imza atmıştır. Bütün bunları ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Bu fark nasıl ortaya çıkmıştır? Vatandaşlarımızın beklentileri nelerdir? Bu değerlendirmeler başlamıştır. Bu, milletimizin tercihidir, başımızın üzerinde yeri vardır. Arzumuz her seçimde daha büyük bir başarı elde etmektir. Adayımız ve teşkilatlarımız (seçim sürecinde) büyük bir çaba ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemde vatandaşımızın beğendiği konuları güçlendireceğiz, beğenilmeyenleri de revize edeceğiz. Revizyon Genel Başkanı'mızın takdirindedir. Genel Merkez'in düşüncesi de aynıdır.

- AKP'de şöyle bir gelenek vardır hiçkimse kişisel bir tutum içerisine girmez. Şu anda böyle bir gündem var diyecek yetkiye sahip değiliz. Bu genel başkanımızın tasarrufundadır. Bugün genel başkanımızın kabine revizyonuyla ilgili soruya verdiği cevap genel merkez için de geçerlidir.

İMRALI GÖRÜŞMESİ

- (Ali Kemal Özcan ile ilgili soru üzerine) Bahsettiğiniz kişi başvurmuş, başvurusu kabul görmüş. Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla ve kendisinin bahsettiğine göre, bu tip çalışmaları olan birisi olduğu görülüyor. Bu başvuru kanuni mekanizmalar içerisinde gerçekleştirilmiş, olumlu karşılanmış ve bu görüşme gerçekleşmiştir. Daha sonra da teröristbaşı tarafından bu mesaj bu şahsa verilmiş ve bir şekilde ortaya çıkmış anladığım kadarıyla.

- Burada şöyle bir şey yapılıyor; sanki seçime dönük olarak biz bunu organize ettik, buradan medet umduk gibisinden. Halbuki bu haberlerin yayınladığı tarihte bile terörle ilgili tutumumuzu net bir şekilde söylüyorduk. Burada herhangi bir istismar olacak olsa hiçbir şekilde kimsenin girmemesi gereken gayri meşru bir beklentiye girecek olsak, o gece daha cumhurbaşkanımızın ne dediğini hatırlayalım; Terörist başı ile diğerleri arasında kirli ilişkileri gösteren bir tablo dedi. Biz teröre karşı tutumu net olan siyasi kadroyuz. Bu görüşmeyi sanki biz buradan bir siyasi rant elde etmek istiyoruz gibi sunanlar, ne hikmetse gerek Kandil'den gerek çeşitli yerlerden kendi siyasi süreçlerine yönelik destekler gelirken sessiz kalıyorlardı. Birileri sürekli onları desteklemekten bahsediyor onlar sürekli sessiz kalıyorlar. Bu tutumu sürdürenler 'örgüt içerisinde çatışma belirginleşmiştir' diyen Cumhurbaşkanımızın sözleriyle ilgili siyasi ranttan bahsediyorlar.

- (Osman Öcalan'ın TRT'ye konuşması) Örgüt içindeki kirli ilişkiler ve benzeri konularla ilgili olarak bahsettiğiniz şahıs TRT Kürdi'nin muhabirine beyanat vermek istemiştir. Sonuç olarak ortaya ne çıkmıştır, terör örgütü içerisindeki kirli ilişkilerin nasıl olduğu ortaya çıkmıştır. Siyasi partilerle ilişkilerin, Kandil'le ilişkilerin nasıl olduğu ortaya çıkmıştır. TRT Kürdi, Suriye, Irak, İran tarafında geniş bir yayın ağına sahip son derece stratejik bir kanal. Burada PKK'nın istismar faaliyetleri yoğun şekilde sürüyor. Çok sayıda televizyon kanalını ortaya koyuyorlar. TRT Kürdi burada kirli ilişkilerin ortaya çıkmasına imkan veren bir yayın yapmıştır.