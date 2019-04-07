AKP sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, uluslararası toplumun Netanyahu çılgınlığına dur deme vaktinin geldiğini söyleyerek tepki gösterdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamayla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ve Golan kararlarından cesaret ve yüz bulan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ortadoğu'da barış ve istikrarı pervasızca tehlikeye atmayı sürdürmekte ve provokasyonlar yapmaya devam etmektedir.

Netanyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir. Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yoketme aşamasına geçmeye çalışıyor.

Uluslararası toplumun, Netanyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir. Netanyahu’nun tutumu, “uluslararası arası toplum”un tanımını oluşturan tüm değerlere karşı açık bir saldırıdır.

Netanyahu’yu kuşatan bu nefret dilini herkes kınamalıdır. Netanyahu, uluslararası topluma ve hukuka açıkça saldırıyor. Saldırmadığı değer ve hukuk ilkesi kalmadı. Uluslarası toplum kendi değerlerini, Netanyahu’nun saldırganlığına karşı güçlü bir şekilde korumalıdır..."