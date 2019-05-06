AKP Sözcüsü Çelik: Sürece saygı gösteren, sonuca da saygı gösterir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Milletimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Mesele, milli iradenin net olarak ortaya çıkmasıdır. Sürece saygı gösteren, sonuca da saygı gösterir' dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı.

"Milletimizin iradesine başvurmak yegane pusulamızdır. YSK'ya sunduğumuz delilleri,suç duyurusunda bulunulacak kadar ciddiye alınmıştır. Suç duyurusunda bulunacak kadar açık bir kanunsuzluk olduğunu gösteriyor" diyen Çelik, "İstanbul seçimlerinde sıkıntılı bir tablo var. Oy namustur dedik, tek bir oyun heba olmamasını istedik. Esas olan hukutur, sürecin patronu YSK'dır. Huklukun cevaz vermediği bir yola veya mekanizmaya başvurmuyoruz. Bu mekanizmanın içindeki yollara başvurmamızdan daha meşru bir şey yoktur. Biz bu itiraz yollarına başvurunca iki temel propagandayla karşı karşıya kaldık. Bizim seçim kanunumuz, seçimden sonraki itiraz sürecini, seçim sürecinin bir parçası olarak tanımlamıştır. Milletimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Mesele, milli iradenin net olarak ortaya çıkmasıdır. Sürece saygı gösteren, sonuca da saygı gösterir" ifadelerini kullandı.